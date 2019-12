Yémen: l’agresseur abandonné

Le retrait de 10 000 soldats soudanais des conflits au Yémen, juste après la chute du régime d’el-Béchir, causée par une révolte populaire, met en évidence le virage du nouveau gouvernement qui ne veut plus imposer à la nation soudanaise les coûts très élevés d’une intervention militaire pro-saoudienne au Yémen.

Abdel Bari Atwan, rédacteur en chef du quotidien en ligne Rai al-Youm, a examiné dans un article la décision du Soudan de réduire le nombre de ses militaires au Yémen.

« Dès son retour de Washington, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé le retrait de 10 000 soldats des conflits au Yémen, soulignant que cette crise ne serait réglée que par une solution politique. Abdallah Hamdok a précisé que le nombre de soldats soudanais opérant au Yémen passerait de 15 000 à 5 000. Les propos de Hamdok ont révélé, pour la première fois, le nombre réel des soldats soudanais impliqués dans les conflits au Yémen. Auparavant, le nombre des soldats soudanais présents au Yémen était estimé à celui qu’Omar el-Béchir avait envoyé dans ce pays en mars 2015 ».

Abdel Bari Atwan a ensuite ajouté que l’implication des forces soudanaises dans la guerre au Yémen constituait dès le début une erreur stratégique, d’autant plus que cette guerre visait la nation la plus pauvre de la région et qu’elle a fait jusqu’ici une centaine de milliers de morts, pour la plupart des civils.

Et Atwan d’ajouter : « Même l’implication des forces soudanaises dans les conflits au Yémen n’a pas déséquilibré les rapports de force au profit de la coalition saoudienne qui n’est pas finalement arrivée à remporter la guerre. Pire encore, un grand nombre de forces soudanaises ont été tuées et blessées. »

Atwan écrit que Mohammed Nasser al-Atifi, ministre de la Défense du gouvernement de salut national, basé à Sanaa, avait averti lundi que les dirigeants soudanais devraient retirer toutes leurs forces du Yémen avant qu’il ne soit trop tard pour eux. Il a également évoqué les capacités militaires en croissance des forces yéménites qui les aideraient à lancer une offensive stratégique et globale contre les forces de l’ennemi ».

Selon M. Atwan, « la décision du nouveau gouvernement soudanais de réduire le nombre de ses forces au Yémen met en évidence sa volonté de modifier une politique erronée qui a déjà imposé des conséquences négatives à la nation soudanaise souhaitant entretenir des relations humaines et fraternelles avec toutes les nations arabes ».