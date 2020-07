1ère opération False flag des États-Unis sous l'ère du Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi? Cela en a parfaitement l'air.

48 heures après l'absolu scandale, que fut le teste "raté" des missiles Patriot US en pleine zone verte de Bagdad, où les troupes US par crainte d'une réaction de la Résistance ont tiré, un peu comme Israël qui se sert des avions civils pour fuir la DCA syrienne, les missiles antimissiles, non pas à Aïn al-Asad ni à al-Balad, mais dans le quartier diplomatique de Bagdad, un proche du Premier ministre vient d'être assassiné : Conseiller de sécurité et analyste géopolitique de renom, Al-Hachemi a été sauvagement abattu dans la nuit de lundi à mardi alors qu'il rentrait d'un débat télévisé. Dans son message de condamnation et de condoléances, les Hachd al-Chaabi affirment que l'homme "en savait trop sur Daech, ses relais et ses réseaux" et que cette vaste connaissance lui a été fatale dans un contexte marqué par "la panique des États-Unis, inventeurs de Daech, d'avoir enfin à quitter la Mésopotamie après plus de 17 ans d'oeuvre de destruction massive".

Deux faits saillants se sont produits ce matin : Daech a revendiqué l'attaque pour faire croire aux Irakiens qu'après son tonitruant échec sur le champ de bataille. Près de trois mois d'opérations militaires US/Daech à Diyala, à Salaheddine, à Babel et à al-Anbar n'ayant rien donné et les terroristes n'ayant enregistré aucune avancée significative, l'heure est donc désormais aux assassinats et aux liquidations ciblées. Autre fait, la réaction de Kazemi qui ne s'est pas fait attendre et qui s'est traduite par le limogeage immédiat du commandant en chef de la première division de la police fédérale chargée de la sécurité de la capitale.

Pour bon nombre d'analystes, le Premier ministre vient de subir là et de plein fouet le premier coup américain dirigé contre son oeuvre, Al-Hachemi étant l'un de ses fervents partisans quasi présents sur tous les plateaux télévisés à le soutenir. Ce coup qui a valu à la police fédérale irakienne le limogeage de son chef est, au demeurant, destiné à renforcer l'argument américain visant à prouver l'incapacité de Kazemi en particulier et celle de l'État irakien en général à assurer la sécurité du pays et partant à justifier le fait que l’ambassade US ait dépassé toutes les limites en organisant ses parades militaires dans la capitale comme du temps de l'invasion de l'Irak en 2003.

Dimanche soir, et sous prétexte d'avoir à contrer une roquette, le système de missile antiaérien américain Patriot s'est mis en effet à tirer au cœur de la capitale, avec la participation de drones et d'Apache et provoquant de violentes explosions. Or, ce fut une bourde grandeur nature, alors que Kazemi fait tout pour mener à bon terme les négociations dites stratégiques avec les USA en dépit des ressentiments antiaméricains croissants. À ceci s'ajoute cette autre aventure non moins malencontreuse, le raid américain conte le QG de Kataëb Hezbollah et son échec total. La question qui se pose est donc celle-ci : sur quel pied danse l'Amérique? Les USA cherchent-ils à affaiblir Kazemi en multipliant des embûches sur sa voie bien que l'homme ait plutôt de la sympathie pour Washington? Visiblement.

La réalité est que les États-Unis ne croient plus au succès d'un scénario politique propre à assurer leurs intérêts en Irak avec par exemple en toile de fond la dissolution des Hachd et le verrouillage anti-Chine et anti-Russie de la scène commerciale irakienne, le divorce de l'Irak avec l'axe de la Résistance et in fine la pérennisation de leur emprise en Mésopotamie. La liquidation de l'un des proches de Kazemi en est l'illustration. À l’ambassade US, il y a toujours des clans qui veulent un coup d'État militaire. Sauf que la Résistance est prête à tout. L'échec du raid contre le QG du Hezbollah en a apporté la preuve.