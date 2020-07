1er face-à-face Israël/Khordad-3!

Israël est en état de choc : cet énième raid au missile lancé le lundi 20 juillet contre le sud de Damas, à partir les hauteurs occupées du Golan qui aurait dû être un "pied de nez" lancé à l'adresse de l'Iran dont la DCA vient d'être plantée en Syrie pour mettre un terme à l'impunité sioniste, a tourné court.

Les missiles Sayyad, tirés visiblement à partir des batteries de missiles antimissile Khordad-3, ont ciblé pour la première fois les F-16 israéliens dans le ciel de Majdal al-Shams au Golan occupé, prenant de court une Armée de l'air sioniste qui à l'aide des ondes magnétiques avait réussi le 23 juin à aveugler des radars de la DCA syrienne composée de Pantsir et de Buk et que cette fois se heurtait à un mur anti-onde électromagnétique de béton. Par crainte d'avoir à perdre les chasseurs dans le ciel du Golan, ce qui ne tardera pas à venir, l'Armée de l'air israélienne a alors activé ses hélicoptères armés, mais là encore les détonations de Khordad-3 ont été si intenses que les appareils ont dû se raviser.

Les sources militaires russes, dont Avia. pro affirment que d'intenses explosions dans le ciel du Golan occupé, sont dues évidemment à l'interception "précise" des missiles de croisière israéliens par des systèmes antimissiles syro-iraniens, mais que les F-16 sionistes ont cru aussi avoir été pourchassé dans le ciel du Golan.

Bref, la donne change de fond en comble à peine deux semaine après que Damas décide d’optimiser la protection de son ciel en passant par l’industrie de défense iranienne, et ce, avec en toile de fond l'ébauche d'une chasse aux F-16 sionistes dans le ciel du Golan."L'envol inhabituel des "missiles de nouvelles batteries de DCA" syriennes aura été la surprise la plus terrifiante du raid de lundi soir, aurait même lancé une source anonyme au sein de l'armée israélienne.

L'agence de presse officielle syrienne SANA qui annonce le raid confirme de son côté l'activation des missiles antimissiles syriens de la capitale, Damas contre des «cibles ennemies» sans pour autant fournir davantage d'explications : " Des chasseurs israéliens ont tiré des missiles lundi à 21h48 (Heure locale) depuis Majdal al-Shams au Golan occupé syrien sur le sud de Damas, capitale syrienne. La DCA syrienne a intercepté la plupart des missiles et ceux qui ont explosé ont laissé sept blessés et des dégâts minimes".

D'ici les heures à venir, les médias sionistes et pro-sionistes ne tarderont pas à envahir la toile, images satellites à l'appui, pour prétendre une nouvelle fois à un "carnage anti-syrien, et anti-iranien" à la suite "d'un raid israélien qui a réussi à labourer les positions des milices pro-Iran au sud de Damas". N'empêche que la réalité est désormais tout autre : la bulle de DCA syrienne en ouest du pays et au centre s'est améliorée, celle de la Syrie orientale, s'est consolidée. Les sources proches de la Résistance n'ont pas confirmé l’activation de la DCA made in Iran de la Syrie, mais vu les paramètres nouveaux qui viennent de paraître, tout porte à croie que le pacte militaire Syrie-Iran vient de porter ses premiers fruits.

"Le cap serait visiblement mis désormais en Syrie sur une "percée technique" qui ferait des raids aériens sionistes un cauchemar pour Israël, a noté un expert interrogé par Presstv. "En effet toute la journée de samedi et de dimanche, les avions et les drones de reconnaissance israéliens avaient rodé sur les frontières libanaises avec la Syrie en quête des cibles à abattre et ils avaient bien préparé le coup. Le ministre sioniste de la Guerre, Gantz en avait aussi alerté son homologue russe lors d'un contact téléphonique. Mais ce qui aurait du être un pied de nez aux capacités de défense de la Résistance s'est retourné contre Israël, ce dernier ayant eu le droit à des missiles antimissiles d'une portée moyenne nettement améliorée qui ont percé le ciel du Golan. Cela veut dire, qu'un pas de géant a été franchi le 20 juillet dans le sens d'une riposte syrienne contre les raids sionistes: S'il est vrai que la géographie montagneuse tout autour de la Syrie aide substantiellement les avions sionistes à se cacher, à recourir à des leurres ou encore à se servir des avions de ligne comme d'un bouclier, il est aussi vrai qu'à l'appui d'une DCA puissante, la redoutable Armée de l'air syrienne saurait comment faire baver les chasseurs d'Israël... alors le prochain round de la guerre entre les guerres d'Israël risque de s'avérer bien plus périlleux".