Le roi Salman est mort ?

Le blogueur saoudien surnommé Mujtahid, qui connaît tous les secrets de la famille royale saoudienne, affirmé dans un récent tweet que le roi Salmane hospitalisé il y a une dizaine de jours n'est plus et que le prince héritier Ben Salmane vit des heures "fatidiques" ...

Le cyberactiviste connu sous le pseudo de « Mujtahid » («assidu») n'écart pas l'hypothèse de la disparition du roi d’Arabie, Salmane ben Abdelaziz, vu " le désarroi qui règne sur le royaume " et surtout la "terrible crainte" de Ben Salmane, "presque disparu du circuit".

Dans un tweet assez troublant, Mujtahid dit avoir obtenu d’importantes informations selon lesquelles un événement important aurait été dissimulé et gardé en secret en Arabie saoudite, événement pour lequel le prince héritier Mohammed ben Salmane se trouve dans un état de désarroi "total".

Mujtahid écrit que le roi d’Arabie s’était rendu deux fois, avant sa dernière maladie, à l’hôpital Malek Faysal pour rendre visite à des membres de sa famille hospitalisés ; ces visites ont été filmées mais n'ont pas été rendues publiques et que "la toute récente vidéo mettant supposément en scène le roi quittant l'hôpital après son opération chirurgicale datait en effet de cette époque".

« Le matin du jour d’Arafat (grand pèlerinage), un désordre sécuritaire avait été déclaré au département royal de l’hôpital d’expertise de Malek Faysal. C’est justement au même moment où une vidéo a été diffusée montrant le roi Salmane ben Abdelaziz en train de sortir de l’hôpital. L’agence de presse officielle saoudienne SPA a annoncé que la vidéo montrait exactement le moment où le roi Salmane quittait l’hôpital en bonne santé. Or la vidéo datait d’une période antérieur, c’est-à-dire du jour où Malek Salmane était allé rendre visite à ses proches. Ceci dit, la vidéo montre le roi Salmane avant qu’il ne soit touché par sa récente maladie".

Et le tweet d'ajouter : " Ce qui semble encore plus suspicieux, c’est que le roi Salmane n’a pas prononcé lui-même son discours ; Majid al-Qasabi, ministre du Commerce et ministre de l'information saoudien par intérim, a prononcé son discours. Et plus étrange encore: ce n'est pas son fils Mohammed ben Salmane qui l’a fait. La raison ? Mohammed ben Salmane se trouve dans un mauvais état psychologique et ne peut donc pas prononcer de discours."

Un autre activiste de l’espace virtuel, Abu Fallah, a sa propre version des faits : « Tout cela témoigne, définitivement, que Malek Salmane n’est pas sorti de l’hôpital ; la vidéo diffusée est fausse et le roi se trouve dans la morgue. »

Une autre chose qui renforce tous ces doutes c’est que la cour royale a annoncé que le roi Salmane avait subi une opération chirurgicale réussie de la vésicule biliaire alors que Hamad ben Khaled al-Sadiri, un des proches du roi, a dit au site d’information The Saudi Reality que le roi avait subi cette opération il y a deux ans!

Le roi est-il mort?

"Une chose est sûre : s'il n'est plus, sa mort serait arrivé au pire moment, le royaume étant mis K.O. Outre la guerre au Yémen arrivé au stade critique, l'économie s'enfonce. 12 milliards de dollars, c’est la somme que rapporte chaque année le tourisme religieux en Arabie saoudite. Mais cette année, seuls 10.000 Saoudiens et résidents étrangers sont autorisés à effectuer le pèlerinage à La Mecque, le hadj, contre 2,5 millions l’année dernière. Un manque à gagner considérable. de surcroît, depuis 2014, l’Arabie saoudite est victime de sa propre politique économique et géostratégique. Elle entend baisser le prix du pétrole en augmentant la production pour gêner notamment la Russie et l’Iran. De ce fait, le royaume a récemment mis en place des mesures d’austérité inédites: triplant notamment la TVA et suspendant les allocations sociales, estime un expert qui ajoute: " Sur le plan de Vision 2030, le Covid-19 a rebattu les cartes et aggravé la situation économique. Au printemps 2016, Mohamed Ben Salmane déclarait: «Je pense que d’ici 2020, si le pétrole disparaît, nous pouvons survivre.» Une chimère quand on sait qu’en 2019 encore, le pétrole représentait près de 80% des exportations du royaume et près de 30% de son PIB."