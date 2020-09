Les F-35 US/Israël, ligotés?

Les systèmes de défense aérienne russes contrôlent scrupuleusement le mouvement de tous les chasseurs F-35 et F-22 au-dessus de la Méditerranée, de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Selon le site web militaire russe, Avia.pro, le déploiement des radars trans-horizons russes, Rezonans-NE, en Afrique et au Moyen-Orient permet à l'armée russe de suivre avec une précision de plusieurs mètres les chasseurs F-35 et F-22 qui apparaissent dans la zone. L'une des stations radar "Rezonans-NE" est déployée sur le territoire égyptien et la seconde sur le territoire iranien. Sans oublier la station radar "Container" qui située à Mordovie en Russie, permet à l'armée russe d'utiliser librement des systèmes de défense aériens contre tout ennemi dans cette région.

À l'heure actuelle, des dizaines de chasseurs F-35 sont sous la mire des radars russes. Ces F-35 sont pour la plupart déployés en Israël, certains à la base de la Royal Air Force à Chypre tandis qu’un nombre d’entre eux sont les avions destinés à effectuer des rotations sur les bases américaines au Moyen-Orient.

Le "Rezonans-NE" est un radar de surveillance multifonctionnel à longue portée et à haute performance. Il sert à coordonner les combats anti-aériens, les régiments de missiles anti-aériens, les intercepteurs et appareils de domination aérienne. Il sert également à fournir des informations en temps réel sur l’ensemble des zones couvertes par la défense anti-aérienne. Le radar "Rezonans-NE", est un système VHF cognitif multifonctionnel, qui répond entièrement à toutes les exigences mentionnées ci-dessus. Le radar "Rezonans-NE" est un radar fixe 3D PESA avec un scan parallèle sur toutes les surfaces et une interprétation digitalisée des données reçues.

Selon les données de recherche, la réflexion détectable des ondes électromagnétiques des éléments structurels des cibles aériennes est observable dans la gamme d’ondes 35-70 MHz.

Le "Rezonans-NE" est capable de neutraliser la furtivité et permet donc de détecter les appareils furtifs comme le F-117, B-2, F-22 et F-35, ainsi que les missiles de croisière furtifs. Une autre caractéristique de ce radar est le balayage à haut débit dû à la présence de systèmes d’antennes radar fixe (contrairement aux radars tournants). Le taux de balayage radar est de 0,6 à 3,2 avec une grande couverture de l’espace aérien : jusqu’à 600 km en mode n ° 1 “aérodynamique” et jusqu’à 1100 km en mode n ° 2 “balistique”.

Rezonans-NE fait partie d'une nouvelle génération de radar au-dessus de l'horizon capable de détecter et de suivre des cibles hypersoniques à une distance de plus de mille kilomètres. Les nouvelles installations radar fonctionnent en conjonction avec le système de défense aérienne le plus sophistiqué de fabrication russe, le S-400.

« Alors que les États-Unis et leurs alliés se penchaient sur la manière d’ont-ils pourraient étendre leur domination dans les régions précitées, la Russie et ses alliés ont créé un puissant réseau de défense aérienne. Bien que cela ne soit pas officiellement annoncé, la Russie échange activement - dans le cadre des coopérations militaires - avec l'Égypte, la Syrie et l'Iran, des données sur le tir de missiles et le vol de chasseurs », estime un expert.

Il convient de noter que précédemment, les radars «Rezonans-NE» et «Container» ont été activement testés contre les F-35 près des frontières iraniennes au début de l’année en cours.