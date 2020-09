La base Incirlik évacuée vers les Émirats?

Les États-Unis pourraient redéployer la base aérienne d’Incirlik aux Émirats arabes unis. Le site d’information The New Khalij s’est référé à des sources concordantes pour rapporter que le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, négocie avec le Pentagone le redéploiement de la base d’Incirlik, actuellement située en Turquie, aux Émirats arabes unis, afin de renforcer ses relations avec les États-Unis.

« La signature d’un accord de normalisation avec Israël ainsi que les agissements d’Abou Dhabi en Libye et dans l’est de la Méditerranée s’inscrivent dans le cadre de sa décision de renforcer ses liens avec Washington », indique The New Khalij.Les Émirats projettent également de mettre en œuvre les projets économiques, militaires et stratégiques, en coopération avec le Pentagone et de grands instituts économiques et financiers des États-Unis, sur la côte du Sud yéménite ainsi que dans un certain nombre des îles du Yémen dont Socotra. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a, à maintes reprises, menacé de mettre fin à la présence militaire des Américains dans la base d’Incirlik. Des rapports font part du déploiement d’ogives nucléaires américaines sur la base d’Incirlik.

Le 13 septembre, Ron Johnson, membre de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, a déclaré que le Pentagone examinait l’évacuation de la base d’Incirlik en raison des politiques préoccupantes de la Turquie dans l’est de Méditerranée.L’US Air Force exploite la base d’Incirlik, située au sud de la Turquie, pour mener ses opérations militaires en Syrie. En décembre 2019, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a annoncé qu'Ankara demanderait le retrait des forces américaines de la base d'Incirlik, au cas où les États-Unis opteraient pour de nouvelles sanctions contre la Turquie, sous prétexte d'achats de S-400 russes.