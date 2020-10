Soudan: normalisation interdite

Contrairement aux attentes de Washington, le Soudan et le Koweït refusent de normaliser leurs relations avec le régime d’Israël.

L'Académie islamique du Fiqh au Soudan a publié, mercredi 30 septembre, une fatwa interdisant la normalisation des relations avec l'entité sioniste dans tous les domaines, a rapporté le journal Al-Quds Al-Arabi.

Les médias soudanais ont confirmé que la fatwa avait été émise par le Conseil islamique à l'unanimité, au milieu des indications et des attentes de la normalisation imminente des relations entre le Soudan et l'entité d'occupation israélienne.

Le mois dernier, le ministre soudanais des Affaires étrangères désigné, Omar Ismaïl Qamar al-Din, a révélé que l'administration américaine avait promis d'étudier la possibilité de retirer le Soudan de la liste américaine des États parrainant le terrorisme, en échange de la normalisation formelle de ses relations avec Israël.

Qamar al-Din a révélé, dans une interview accordée au journal soudanais Al-Tayyar, que « le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu à Khartoum et a présenté deux dossiers: le premier concerne la normalisation des relations entre le Soudan et Israël, et le second suggère de retirer le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, et de mettre les deux dossiers dans le même panier ».

Qamar al-Din a souligné que « le chef du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a posé, en réponse à l'offre de Pompeo, une question sur ce que le Soudan gagnerait économiquement ou sur les délais du retrait du pays de la liste du terrorisme ».

Appartenant à la même doctrine pour ce qui est de la cause palestinienne, le Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, le nouvel émir du Koweït, a affirmé que le Koweït restera fidèle aux causes de la nation, en particulier à la cause du peuple palestinien, a indiqué Quds Press.

Au cours d’un appel téléphonique avec Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de Résistance islamique, Hamas, a présenté ses condoléances à l'occasion de la mort de l'émir Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, a indiqué le Hamas dans un communiqué.

Ismail Haniyeh y a évoqué les positions inébranlables du Koweït et de son altesse feu l'émir envers la cause et le peuple palestinien.

Amiri Diwan, palais royal koweïtien, a annoncé mardi, la mort de l'émir, le Cheikh Sabah al-Ahmad, à l'âge de 91 ans succédé par le Chiekh al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, frère du défunt qui a prêté serment mercredi.

La déclaration intervient alors que le Wall Street Journal prévoyait que le Koweït d’après Cheikh Sabah accepterait sous la pression de normaliser ses relations avec Israël.