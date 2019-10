La piraterie british fait des émules!

L’Ukraine affirme détenir le pétrolier russe qui aurait été utilisé pour bloquer des navires de la marine ukrainienne circulant dans le détroit de Kertch en novembre 2018. Si des Russes sont détenus en otage, il y aura des « conséquences », vient de prévenir Moscou de son côté.

Le pétrolier, le Nika Spirit, a été saisi au port d’Izmaïl, dans le sud-ouest de l’Ukraine où il était entré hier, mercredi 24 juillet 2019, a annoncé un communiqué des services de sécurité ukrainiens (SBU) publié aujourd’hui.

Le navire a été intercepté comme élément de preuve et une requête judiciaire pour son arrestation est en cours de préparation, indique le communiqué qui ajoute : « Des enquêteurs ont d’ores et déjà saisi des documents et interrogé les membres d’équipage. »

Kiev prétend avoir arraisonné le pétrolier russe ayant été utilisé pour bloquer des navires de la marine ukrainienne circulant dans le détroit de Kertch en novembre 2018.

Le 25 novembre 2018, un pétrolier russe a empêché des navires de guerre ukrainiens de passer sous la partie la plus élevée du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée, un territoire ukrainien qui a été rattaché à Moscou en 2014. Moscou a alors expliqué que les trois navires étaient entrés illégalement dans les eaux territoriales russes dans le but de créer une situation de conflit dans la région.

Les 24 marins que les trois navires transportaient comprenaient notamment des officiers des services secrets ukrainiens.

Pour l’incident d’hier, Kiev n’a pas indiqué ce qu’il entendait faire des marins qui étaient à bord du pétrolier. Le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas non plus commenté la nouvelle.

L’ambassade russe à Kiev a néanmoins informé l’agence russe RIA Novosti qu’ils seraient libérés.

« Nous sommes en train de faire la lumière sur toutes les circonstances de l’affaire pour prendre des mesures adéquates », a déclaré à l’AFP un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

« S’il s’agit d’une prise en otage des Russes, cela sera considéré comme une violation grossière du droit international et les conséquences ne se feront pas attendre », a-t-il ajouté.

« C’est une très mauvaise nouvelle », a quant à lui déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, à l’agence russe RIA Novosti.

« La détention du pétrolier est totalement illégale et nuira aux relations entre Moscou et Kiev », a pour sa part commenté le vice-président de la commission des affaires étrangères de la Douma, Vladimir Dzhabarov.

Selon l’agence de presse russe RT, Kiev a choisi son moment pour procéder à cette saisie. Il y aurait selon RT des discussions discrètes ces derniers jours pour faire libérer 24 marins ukrainiens emprisonnés en Russie.

Mercredi, les médias ukrainiens ont même dit que la médiatrice de Kiev, Lyudmila Denisova, avait annoncé qu’un accord avait finalement été conclu sur le retour des marins à la maison. Plus tard dans la journée, elle aurait néanmoins démenti cette information, affirmant au journal russe RBC qu’elle avait seulement demandé au FSB, l’agence de sécurité russe chargée du procès, de libérer les marins sous caution, ajoutant que les discussions avec la partie russe se poursuivaient.