bouclier US: Poutine annonce la fin!

La Russie se focalise sur le projet de construction des missiles pouvant percer n'importe quel système de défense antimissile américain. Le discours de Poutine déçoit les Américains qui ont toujours souhaité déclencher un First Strike face aux Russes.

Les propos du président Poutine vont dans le prolongement de ce qu’il avait annoncé un an plus tôt sur le développement d’un missile à propulsion nucléaire. Un tel engin, complètement autonome, serait capable de voler pendant quelques mois, voire des années, à l’affût de ses cibles, attendant patiemment l’ordre de frapper.

Les observateurs politiques estiment qu’il faut prendre au sérieux les propos de Poutine dans ce domaine. Ces nouvelles armes auront pour effet de rendre obsolète le bouclier antimissile américain. Les progrès balistiques et nucléaires russes ont maintenant déjoué la stratégie, datant des années 50 et lancée à l’initiative de l’US Air Force, consistant à « effectuer une première frappe nucléaire ou First Strike puis de contrer une riposte russe. Cette stratégie devra être définitivement écartée ». C’est le commentaire publié par le web site The Conversation. Com. L’auteur pose la question suivante: « Comment peut-on menacer son adversaire de le frapper à tout moment si l’on ne peut se prémunir de sa réaction ? »

Le site juge désormais inutile toute réaction américaine face aux menaces éventuelles de la Russie. Et d’ajouter à ce propos :

« A l’avenir, l’Amérique devra y renoncer définitivement. Personne ne peut plus désormais croire qu’il sera capable de déclencher un First Strike. Symboliquement, les États-Unis sont donc redevenus une puissance comme les autres pour lesquelles l’arsenal nucléaire ne sert plus qu’à dissuader un éventuel attaquant. »

« Nous allons certainement concevoir de tels missiles, susceptibles vaincre n'importe quel système de défense anti-missile. », a parié Poutine.

Le président russe doit se rendre en Arabie Saoudite demain 14 octobre et rencontrer le roi saoudien Salman. Lors de ce voyage, les deux parties sont censées signer des trentaines de documents.

Le président russe parle du projet de la conception et de la fabrication de nouveaux missiles, au moment où les alliés de Washington critiquent l’incapacité du système de défense anti-missiles américain à intercepter les missiles de croisière.

C'est le cas de l'ancien ministre japonais des Affaires étrangères, Saji Mayhara, qui a déclaré lors d'une audience devant le Parlement du pays que l’interception de missiles anti-aériens russes Iskander (9K720) par les missiles anti-aériens téléguidés RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) n'était pas possibles. Il évoquait en ceci le danger qu'encourt le Japon s'il est visé par des missiles Iskandar nord-coréen.

S'adressant au ministre de la Défense du Japon, Taro Kono, il lui a posé cette question si les missiles SM-3 et MIM-104F (PAC-3), appartenant au système de défense antimissile du pays pourraient intercepter les missiles russes Iskander.

Cette méfiance est aussi partagée par l'Arabie saoudite dont les installations pétrolières ont été prises pour cible des missiles et des drones d'Ansarallah sans que ses Patriot puissent les contrer. A Riyad, Poutine pourrait avoir le droit à entendre des proposition intéressante au sujet des S-400 russes, spéculent certains analystes.