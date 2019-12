Mer Noire: un navire US intercepté

Dimanche, alors que le destroyer lance-missiles USS «Ross» de la marine américaine entrait dans la mer Noire, Moscou a envoyé son navire lance-missiles «Vyshny Volochyok» pour surveiller de près les actions du destroyer. C’est le huitième navire de la marine américaine à entrer dans la région cette année.

L'USS Ross a effectué plusieurs missions en mer Noire depuis la montée des tensions Moscou/Washington résultant de la réunification de la Crimée avec la Russie. Depuis la réunification et l’arrestation par la marine russe de 24 membres d’équipage de 3 navires ukrainiens, les patrouilles américaines sont fréquentes.

Il y a deux mois, un navire de guerre de la marine américaine était entré dans la mer Noire en traversant le détroit du Bosphore.

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke a fait la une des journaux en 2015 après que des jets Su-24 russes aient été brouillés pour avertir le navire américain qui agissait «de manière provocante et agressive» près des eaux territoriales russes.

Washington prétend que ses missions navales en mer Noire sont effectuées conformément au droit international. Il indique que leur objectif est de soutenir la liberté de la navigation et de rassurer les alliés de l'OTAN face à la prétendue «menace russe».

Moscou souligne que l'armée américaine n'a rien à faire dans la région et que sa présence ne fait qu'aggraver les tensions et augmenter le risque d'incidents. Ce qui pourrait dans le pire des scenarii amener à un conflit militaire en Europe.

Presque tous les pays de la mer Noire sont des alliés des États-Unis et de l'OTAN mais la Russie a maintenu son approche régionale envers cette zone depuis la guerre froide. Et il semble que les lois internationales indiquent qu’il ne devrait pas y avoir plus de 21 appareils patrouillant en mer Noire en même temps.