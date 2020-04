Navires russes bientôt au Venezuela!

A ce qui paraît l'effondrement du pétrole de schiste a rendu carrément "fou" le clan au pouvoir à Washington! Le 26 mars, le département US de la Justice a émis un avis de recherche et de récompense concernant le président Maduro et son équipe qu’il accuse de trafic de drogue.

Le 31 mars, le département d’État a publié un cadre pour une "transition démocratique au Venezuela" qui exclut à la fois l’ancien président Maduro et le président autoproclamé Guaido, sur le compte de qui les USA viennent toutefois de faire virer les avoirs de la banque centrale vénézuélienne dans une démarche qualifiée de "casse du siècle".

Début avril un navire espion portugais, le RCGS Resolute, est parvenu à couler le bateau des gardes-côtes vénézuéliens venu l’arraisonner, à s’enfuir puis à se placer sous protection hollandaise à Curaçao. La France et le Royaume-Uni ont dépêché sur la zone deux navires de combat, le porte-hélicoptères amphibie Dixmude et le porte-containers RFA Argus, pour apporter armes et munitions sous couvert de transport de matériels anti-Covid-19. Un destroyer US et plusieurs navires de la Navy ont été placés sous le commandement de la Drug Enforcement Agency. Un scénario de guerre se prépare. Mais les alliés de l'Etat vénézuélien laisseront-ils faire Washington?

Selon le site web militaire russe Avia.pro, la Russie s'apprête à dépêcher ses navires de guerre au Venezuela pour briser les sanctions que les Etats-Unis imposent au pays en ces temps épidémiques. "Comme il ressort des informations fournies par les autorités vénézuéliennes, la Russie est prête à fournir à la République bolivarienne le soutien et l'assistance nécessaires si les États-Unis planifieraient d’imposer à coup d'arme le blocus maritime à ce pays de l’Amérique du Sud surtout que l'Amérique en a des antécédents dans le golfe Persique où elle a attaqué en 2019 les pétroliers. Eu égard à la longue distance qui sépare le Venezuela de la Russie, les experts n'excluent pas que Moscou y dépêche sa flotte composée entre autres des navires de guerre et des sous-marins.

La marine vénézuélienne n'est pas non plus du reste. Elle a menacé de tirer sur un navire parti du territoire américain de Porto Rico avec soi-disant de l'aide humanitaire. Ce navire parti mercredi dernier en direction du Venezuela « n'a pas tardé à recevoir des sommations de la part de vaisseaux vénézuéliens. Il est ainsi hors de question que le Venezuela se laisse faire. Autre voisin pro-US qui menace le Venezuela, la Colombie. Le gouvernement colombien a ordonné le retour des camions soi-disant d'aide destinée au Venezuela, en arguant que 285 personnes ont été blessées "dans la répression ordonnée par le gouvernement de Nicolas Maduro pour empêcher qu'elle entre dans le pays".

Le front de défense se forme à grande vitesse : « Si le Venezuela est frappé par des sanctions américaines, la Russie et les États-Unis seront à nouveau confrontés à la crise des Caraïbes. Les États-Unis ont pris de plus en plus de mesures irréfléchies contre le Venezuela. Tout nouvel aventurisme au large des côtes du Venezuela pourra donc déboucher sur des affrontements. Si les États-Unis barrent la route à des navires de guerre russes, la Russie ne pourra plus y installer ses missiles balistiques et de croisière », ont déclaré des experts.

