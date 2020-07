Méga base navale US ...

Un second navire d'assaut amphibie US a été la cible samedi d'une « nouvelle et mystérieuse » explosion suivie d'un incendie, et ce, à peine deux jours après que l'US Navy a annoncé avoir maîtrisé « péniblement » un autre feu à bord de l'USS Bonhomme Richard, un super navire de 1 milliards de dollars avec à son bord une vingtaine de F-35, réduit désormais en un tas de ferrailles.

Pour les autorités navales US, visiblement choquées par tout ce qui arrive au complexe militaro-industriel US cette semaine, la solution a consisté surtout à arrêter tout net les travaux sur le chantier naval de NASSCO à Norfolk sous prétexte que la société précitée « ne respectait pas les protocoles de sécurité ». Mais est-ce la faute de NASSCO ? Personne ne croit que « le dispositif de sécurité légendaire » de l’US Navy, composé de centaines de radars, de satellites, de dispositifs plantés à travers le monde, soit l'affaire d’une entreprise navale, quelles qu’en soient l’étendu de son action et la marge de son manœuvre.