9 marines américains disparus!

Au moins un marine américain est mort et huit autres sont portés disparus après un accident d'entraînement impliquant un véhicule amphibie d'assaut (AAV) au large des côtes du sud de la Californie jeudi.

« Un Marine est décédé, 8 militaires sont toujours portés disparus et 2 autres ont été blessés après un accident d’AAV le 30 juillet au large des côtes du sud de la Californie » a tweeté vendredi le Marine Expeditionary Force.

« Tous appartenaient à la 15e unité expéditionnaire maritime de l’US Navy. Les efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours avec le soutien de la Marine et de la Garde côtière. »

L’incident s’est produit lors d’un exercice d’entraînement de routine à proximité de l’île de San Clemente, a déclaré le Corps des Marines américain à Business Insider dans un communiqué envoyé par un courrier électronique.

Quinze marines étaient à bord de l’AAV, qui a signalé avoir pris de l’eau à 17 h 45, heure locale, a déclaré le Corps des Marines.

Parmi les blessés, l’un est dans un état critique et l’autre dans un état stable, a-t-il ajouté.

L'opération de recherche et de sauvetage est vaste, comprenant quatre hélicoptères, trois de l'US Navy et un de la garde côtière américaine, l'USS John Finn, plusieurs petits bateaux de l'USS Makin Island, l'USS Somerset et l'USS San Diego, ainsi qu'un US Cutter de la Garde côtière.

Le colonel Christopher Bronzi, commandant de la 15e MEU, a déclaré dans un tweet: "Nous sommes profondément attristés par cet incident tragique. Je vous demande de garder nos Marines, nos marins et leurs familles dans vos prières alors que nous poursuivons nos recherches."

La 15e MEU compte environ 2 200 personnes et mène des opérations de réaction rapide, amphibies conventionnelles et autres opérations maritimes.

Le véhicule amphibie d'assaut typique du Corps des Marines américain est l'AAV-P7 / A1, fonctionnant comme un transporteur de troupes, transportant le personnel de l'eau à la terre. Il est souvent appelé "Amtrac".

Ces dernières semaines l'US Navy fait face à une série d'explosions et incendies au sein de ses navires et porte-avions. Un important incendie s'est déclenché dimanche 12 juillet à bord de l'USS Bonhomme Richard à San Diego, en Californie, blessant plusieurs marins. Trois autres explosions se sont produites à intervalle et presque dans la même zone géographique à savoir le flanc Ouest, et ce, dans de mystérieuses conditions qu'aucun Américain ne risque de découvrir de si tôt tant est opaque l'enquête fédérale en cours. Le jeudi 16 juillet, un incendie s’est déclaré dans une centrale électrique à Whitfield (Indiana) avec en toile de fond de méga-transformateurs partis en fumée en l’espace de quelques heures bien que les autorités n’aient communiqué aucune perte ou dégât significatif !

Le même jour, une autre explosion a secoué l'aciérie d'ArcelorMittal à Burns Harbour, toujours dans l'Indiana, provoquant un feu géant que les officiels, visiblement pris de court, ont dit ne pas avoir été mortel. La dernière explosion en série, encore plus intense, selon des sources fédérales souhaitant garder l’anonymat, a eu lieu, le samedi 18 juillet, en plein cœur d’une usine de produits chimiques, en Géorgie, située sur la côte de l’Atlantique. L'incendie dans la centrale électrique à Wheatfield, dans l’État de l’Indiana, a visé la centrale électrique de Schahfer dont une partie avait été évacuée en raison des vastes dégâts qu’a subis le bâtiment.

Et ce n'est pas l'US Navy qui saigne....La 10ème explosion suivie d'incendie a frappé les États-Unis.

Un grand incendie s’est déclaré dans une centrale électrique à southwest valley en banlieue de Las Vegas, entraînant une panne de courant pour environ 8500 clients de NV Energy jeudi soir. L’incendie a été signalé près d’Edmond Street et West Pyle Avenue, dans les Southern Highlands, vers 23h15, le 30 juillet.

La panne a été causée par un incendie de transformateur.