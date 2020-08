EMP: nouvelle explosion aux USA...

Un nouvel incendie suite à une explosion dans un centre commercial à Los Angeles déclaré hier soir montre que le cercle vicieux des catastrophes et des incendies dans différents États américains ne cesse de tourner. Aucun rapport n'a encore fuité sur les raisons principales de ces événements.

D'aucuns évoquent entre-temps la théorie d'une série d'attaques par impulsion électromagnétique (EMP) contre le territoire américain. Il s'agit d'une émission d'ondes électromagnétiques brève et de très forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques (reliés au courant et non protégés) et brouiller les télécommunications.

Un incendie a ravagé un centre commercial du quartier hollywoodien de Los Angeles, en Californie, et 84 pompiers ont été dépêchés sur place pour contenir les flammes.

Selon le service d'incendie de Los Angeles, les pompiers ont été appelés lundi soir à éteindre un incendie dans un immeuble commercial d'Hollywood.

Selon CBS Los Angeles, 84 pompiers ont été envoyés vers 8 h 45, heure locale, pour éteindre l'incendie dans le bloc 7400 sur le boulevard West Sunst près de l’avenue Gardner. Lorsque les équipages sont arrivés sur les lieux, des flammes explosaient déjà à travers le toit de la structure, obligeant les pompiers à prendre une position défensive à l'extérieur de la structure. Aucun autre détail n'a été publié sur les dégâts ou les pertes possibles.

Depuis vendredi, les pompiers du comté de Riverside, à 100 km de Los Angeles, luttent contre un violent incendie attisé par le vent et la chaleur. L'ampleur de l'incendie qui a commencé à Cherry Valley, à 100 kilomètres de Los Angeles, se poursuit dans l’est de la métropole californienne, forçant des milliers d’habitants du quartier à fuir leurs maisons. L'incendie a réduit en cendres plus de 20 000 hectares de forêt californienne. Plus de 1 300 pompiers ont été déployés dans différents quartiers.

Les cas d'incendies aux États-Unis se sont multipliés ces dernières semaines. Après des explosions spectaculaires à bord de deux navires de guerre américains il y a plus de deux semaines, plusieurs incendies mystérieux d'origine inconnue sont survenus dans différents États.

Les incendies soupçonnés ont commencé par l'incendie et des explosions à bord du navire amphibie d'assaut l'USS Richard Bonhomme qui a été la source d'un scandale au sein de l'US Navy: suite aux incendies mystérieux à bord des navires militaires amphibies US, le Pentagone a immédiatement suspendu tout recours dans quelque opération d'entraînement qui soit, aux « navires de guerre amphibies ».