Venezuela: l’appel au coup d’État militaire!

Le chef de l’opposition vénézuélienne appelle les forces armées à boycotter les législatives de décembre et à rejoindre la pression internationale contre le gouvernement.

Lors d’une intervention sur les réseaux sociaux, lundi 7 septembre, Juan Guaido, président autoproclamé et soutenu par les États-Unis, a appelé l’armée vénézuélienne à boycotter les élections parlementaires, prévues au mois de décembre, et à rejoindre la pression internationale visant Nicolas Maduro.

Juan Guaido a évoqué un « contrat d’unité » destiné à unifier les forces politiques d’opposition contre le scrutin du 6 décembre et il a appelé les forces armées à se joindre à ce « pacte ».

« Nous sommes disposés à nous réunir de nouveau avec tous ceux qu’il faudra pour arriver à une transition » politique, a-t-il affirmé.

« Cessez de vous cacher dans les jupes du dictateur, cessez de vous voiler la face devant la réalité vénézuélienne ! », a encore lancé Juan Guaido dans son message à l’armée.

Juan Guaido, qui préside le Parlement, s’est proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019, en accusant Nicolas Maduro, le président légal, d’avoir manipulé les résultats des présidentielles de 2018.

Depuis, Juan Guaido a beaucoup tenté de renverser le gouvernement légal et légitime de Nicolas Maduro, avec aide et assistance des États-Unis et de certains pays occidentaux. À noter que Juan Guaido a organisé un coup d’État en avril 2019.

Quelque 37 partis d’opposition soutiennent l’appel au boycott des élections législatives, lancé par Juan Guaido, et le « pacte » qui se propose d’approfondir et augmenter la pression internationale contre Nicolas Maduro.