Les forces aéroportées russes en Biélorussie?

La Russie envoie des forces aéroportées pour participer à des exercices militaires en Biélorussie du 14 au 25 septembre.

Les forces aéroportées russes participeront à des exercices militaires, baptisés « la Fraternité slave », en Biélorussie, du 14 au 25 septembre, a annoncé, dimanche 13 septembre, le bureau de presse du ministère russe de la Défense.

« Conformément au calendrier des événements internationaux pour 2020, l’exercice tactique conjoint biélorusse et russe Slavic Fraternity (la Fraternité slave), qui a lieu chaque année depuis 2015, se tiendra du 14 au 25 septembre au terrain d’entraînement de Brestsky en Biélorussie », a indiqué le ministère.

Le ministère russe de la Défense a ajouté que les parachutistes des deux pays exerceraient l’interaction des troupes tout en effectuant des tâches militaires et a précisé que des unités des forces aéroportées de la région russe de Pskov se joindraient aux exercices.

Au total, la Russie enverra 300 soldats et 70 pièces d’équipement militaire en Biélorussie.

La Serbie était censée participer aux exercices aux côtés de la Russie et de la Biélorussie, mais Belgrade a décidé de suspendre la participation à tous les exercices militaires pendant six mois, invoquant les aspirations à la neutralité et la pression de l’Union européenne.

Le président russe Vladimir Poutine a récemment qualifié de « stable » la situation en Biélorussie.

Il a fait part de la mise en place d’une unité spéciale de forces de sécurité russes, à la demande de Minsk, ajoutant toutefois qu’il n’était pas nécessaire pour le moment de l’activer.

La Biélorussie a connu une période de violence suite à l’annonce des résultats des élections présidentielles le 9 août.